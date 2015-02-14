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İnşaat vincinden kopan demir bir kadının kafasına düştü

Bir inşaatta, vincin halatının kopması üzerine düşen demir, yoldan geçen bir kadına isabet etti.

14 Şubat 2015 19:12

Samsun 'un Atakum İlçesi'nde meydana gelen olayda, bir hastane inşaatında beton dökmek için hazırlanan demirler, vinç yardımı ile yukarı çekilmek istendi. Bu sırada halatın kopması sonucu demir 30 metre yükseklikten düştü. Etrafı bariyerlerle kaplı olan inşaatın çevresinden geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Bariyere çarpıp araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeye düşen demir parçası, bir kadına isabet etti.

Mucize eseri can kaybının yaşanmadığı olayda büyük bir korku ve panik yaşayan kadın, başından sıyıran demir ile bir anda yere düştü. Çevredeki vatandaşların yardımı ile hemen özel bir hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve yapılan sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Olayı gören esnaftan Gökhan Yöndem, "Mucize eseri can kaybı olmadı. Büyük bir facia yaşanabilirdi. Vincin halatının kopması ile üzerinde bulunan demir aşağı düştü. Düştüğünü görünce ben hemen kaçtım. Ancak yoldan geçen kadının başından sıyırdı. Can kaybının olmaması büyük bir şans " diye konuştu. 

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