İnşaat sektöründe kan kaybı büyük

T24- İnşaat sektöründe 2007 sonlarında başlayan kan kaybı, 2008 yılında ve küresel kriz ve resesyonun damgasını vurduğu 2009 yılı boyunca hızlanarak devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Üç Aylık İnşaat Sektörü Üretim Endeksi'ne göre inşaat sektöründe üretim düşüşü 2009'un son çeyreğinde baz etkisiyle hız keserek yüzde 8 oldu. Üretim, ekim-aralık 2009 döneminde bina inşaatında yüzde 8.7, bina dışı inşaatta yüzde 5.2 düşüş gösterdi.

İnşaatta, 2009'un ilk çeyreğinde yüzde 18.4, ikinci çeyrekte yüzde 21.1 ve üçüncü üç aylık dönemde yüzde 17.6 düşüş gösteren toplam üretimde son çeyrekteki gerilemenin daha düşük çıkması, önceki yılın baz etkisinden kaynaklandı. İnşaatta 2009'un tamamındaki üretim düşüşü yüzde 16.6'ya geldi.

2006 yılında yüzde 18.4 artış yaşanan inşaat sektörü üretiminde düşüş süreci 2007'nin son üç ayında yüzde 0.1'le başlamıştı. 2008'in ilk çeyreğinde yüzde 1.8, ikinci çeyrekte yüzde 5 ve üçüncü çeyrekte yüzde 9.7 ile düşmeye devam eden üretimde, küresel krizin patlak verdiği son çeyrekte ise yüzde 12.4'lük bir düşüş yaşanmıştı. Böylece inşaat sektörünün 2007'nin tamamında yüzde 5.5 artan üretimi, 2008'in tümünde yüzde 7.5 oranında düşüş göstermişti.

İnşaat sektöründe üretim düşüşü krizden çok önce başlarken, ciro artışı ise stoktan yapılan satışlarla 2009'a kadar olan dönemde hızı azalarak da olsa sürmüştü. Sektörün, 2006 yılında yüzde 31.4, 2007'de yüzde 11.7 ve 2008 yılında yüzde 9.3 artış gösteren cirosu, 2009'un ilk çeyreğinde yüzde 5.7, ikinci çeyrekte yüzde 7.5 geriledi. Cirodaki düşüş üçüncü çeyrekte yüzde 22'ye ulaştı, son çeyrekte de yüzde 15.6 ile yüksek düzeyini korudu. 2009 yılının tamamında inşaat sektörünün cirosunda yüzde 14.1 oranında bir düşüş yaşandı.