İnşaat sektöründe istihdam azaldı

T24- İnşaat sektöründe çalışılan saat de yüzde 4,3 azalış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılının birinci döneminde ilişkin ''İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri''ni açıkladı.



Buna göre, 2005=100 temel yıllı, Üç Aylık İnşaat Sektörü İstihdam Endeksi 2010 yılının birinci döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azaldı. Bina İnşaatı Söktörü İstihdam Endeksi yüzde 5,4 azalarak 73,4'ten 69,4'e, Bina Dışı İnşaat Sektörü İstihdam Endeksi de yüzde 2,9 azalarak 101,9'dan 99'a düştü.



İnşaat sektöründe çalışılan saat de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azaldı. Bina İnşaatı Sektörü Çalışılan Saat Endeksi yüzde 4,7 azalarak 72,3'ten 68,9'a, Bina Dışı İnşaat Sektörü Çalışılan Saat Endeksi yüzde 3,8 azalarak 102,7'den 98,8'e geriledi.



Ücret-maaş



Üç Aylık İnşaat Sektöründe Brüt Ücret-Maaş Endeksi 2010 yılının birinci döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 arttı.



Bina İnşaatı Sektöründe Brüt Ücret-Maaş Endeksi de yüzde 2,1 artarak 120,2'den 122,7'ye, Bina Dışı İnşaat Sektöründe Brüt Ücret-Maaş Endeksi de yüzde 10,9 artarak 155,1'den 172'ye yükseldi.