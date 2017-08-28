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Ekonomi

İnşaat sektöründe istihdam azaldı

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2017 yılı II

28 Ağustos 2017 13:46

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.1; takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.2 azaldı.
TÜİK’in inşaat sektörü verileriyle hazırladığı araştırmaya göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.8 azaldı.
İnşaat sektöründe brüt ücret-maaş yüzde 2.3 arttı
Sektörün istihdam ve çalışma sürelerindeki azalmaya karşın ücret ve maaşlarda artış kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.3; takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 2.3 arttı.

(Tablo ve grafik)
 

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