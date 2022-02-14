İnşaat sektörü temsilcilerinden KGF talebi

İnşaat sektörü temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı 60 milyar TL'lik hacimli Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğine inşaat sektörünün de dahil edilmesini talep etti.

Cumartesi günü Bakan Nebati'nin açıkladığı KGF paketinde 6 sektör yer alırken söz konusu sektörler; imalat, ihracat, tarım, turizm, teknoloji, toptan ve perakende olarak belirlendi.

“Gayrimenkul üretiminde ciddi anlamda arz eksikliği var”

Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre KONUTDER Başkanı Altan Elmas üç yıldır inşaat sektörünün çok zorlu bir süreç yaşadığını ve maliyetlerin iki katına çıktığını ifade ederek, KGF desteğinden sektörün yararlanmasını talep etti. Elmas şöyle konuştu:

"KGF’de açıklanan pakette altı sektörün içerisinde inşaat sektörü de olmalıydı. Bilemiyoruz imalatın içerisinde yer alacak şekilde mi düşünüldü ama inşaat sektörünü biz orada göremedik. Gayrimenkul üretiminde ciddi anlamda arz eksikliği var. İnşaat firmalarının da işletme sermayesinde ciddi eksiklikler var. 2,5 katına çıkan inşaat maliyetleri etkisiyle inşaat üretimi de çok zorlaşmış durumda"

Altan Elmas, “Özellikle kira konusunda bakıldığında bütün Türkiye’de etkisini gösteriyor. Konut üretiminde çok ciddi sıkıntı var. Bu nedenle de KGF paketine inşaat sektörünün de dahil edilmesi doğru olacaktır. Konut sektörü teminat ve finansa erişim anlamında geçtiğimiz üç yılda da çok zorlu süreçlerden geçti"

"İnşaat sektörünün KGF'ye dahil edilmesi büyümeye katkı sağlar"

GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, “KGF desteğini çok olumlu bulmakla beraber, inşaat sektörünün gündeme alınmamış olması beklentilerimizi farklılaştırdı. Türkiye’de gayrimenkul sektörü inşaat sektörü ülkenin lokomotif sektörlerinden biri. Hele ki bugün kira arzını stok konut arzını konuştuğumuz bugünlerde inşaat sektörünün bir şekilde KGF’ye dahil edilmesini ekonomik büyümeye büyük bir katkısı olacaktır.” açıklamalarında bulundu.