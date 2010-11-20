-İNŞAAT SEKTÖRÜ SATIŞLARDA CANLANMA BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 20.11.2010 - İnşaat sektörü, konut satışlarında cüzi artışın önümüzdeki dönemde yükselme eğilimine girmesini ve konut fiyatlarının artmasını bekliyor. Türkiye Müteahhitler Birliği, ''2010 yılı ilk yarı ekonomik gelişmeleri ve inşaat sektörü'' konulu sektör analizi yayımladı. Analizde, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,3 büyüme gösterdiği anımsatılarak, bu dönemde inşaat sektörünün yüzde 21 ile en fazla büyüyen sektör olduğuna dikkat çekildi. 6 aylık dönem itibariyle de ekonomide yüzde 11, inşaat sektöründe yüzde 22,2 büyüme gözlendiği ifade edilen analizde, özetle şu değerlendirmelere yer verildi: ''Kamunun sabit sermaye yatırımlarında ve özel sektör yatırımlarında özellikle ikinci çeyrekte kaydedilen artışlar, yılın ikinci çeyreğinde konut satışlarının yeniden yükselme eğilimine girmesi, yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünün geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,6 daha fazla olması ve konut kredisi faizlerinin gerilemesi gibi gelişmeler inşaat sektörünün 2010 yılı ilk yarısında kaydetmiş olduğu büyümeyi getiren ana faktörler olmuştur. Bu gelişmeler, aynı zamanda, inşaat sektörünün yılın ikinci yarısındaki performansı açısından iyimser beklentileri artırmaktadır. Finans sektörünün elindeki likiditeyi konuttan yana kullanma eğilimi, konut kredilerinde cazip faiz oranlarını da beraberinde getirmiş ve sektörün altın çağını yaşadığı 2005 yılındaki aylık yüzde 1'lik oranların da altına inerek yüzde 0,82 seviyelerine kadar gerilemiştir. Bu durumun önümüzdeki dönemde konut satışlarına bir ivme kazandırabileceği değerlendirilmektedir.'' Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2010 yılı ikinci dönem konut satış istatistiklerine de yer verilen analizde, 2010 Nisan-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarının yüzde 53,65 düştüğü, bir önceki döneme göre ise yüzde 5,14 artış gösterdiği belirtildi. Analizde, ''Sıcak para girişinin arttığı ve konut faizlerinin gerilediği mevcut konjonktür dikkate alındığında, konut satışlarında Nisan-Haziran döneminde kaydedilmiş olan cüzi artış oranının önümüzdeki dönemde yükselme eğilimine girmesi ve beraberinde halen yatay bir seyir izlemekte olan konut fiyatlarının da artması yüksek bir olasılık olarak değerlendirilmektedir'' denildi. -YÜKSEK SICAK PARA GİRİŞİNDEKİ RİSK- İnşaat sektörünün geleceğine ilişkin tahminde bulunurken dikkate alınması gereken temel göstergelerin, ''kamunun sabit sermaye yatırımları'', ''özel sektör sabit sermaye yatırımları'', ''yapı ruhsatları'', ''konut satış trendleri'' ve ''konut kredisi faiz oranları'' olduğu belirtilerek, 2010'nun ikinci çeyreği itibariyle bu 5 göstergenin ''pozitif'' bir seyir içine girdiği kaydedildi. Sektörün mevcut gelişme hızını sürdürmesi durumunda yarattığı katma değerin 2009'un üzerine çıkması ve 2008 yılı katma değerine yaklaşmasının yüksek bir olasılık olarak görüldüğü kaydedilen analizde, ''2010'un ilk yarısında, başta ulaştırma sektörü olmak üzere, artan kamu inşaat yatırımlarının yılın ikinci yarısında da devam etmesi bu süreçte büyük önem taşımaktadır'' denildi. Mevcut durumdaki risklerin de ele alındığı analizde, ''Mevcut durumda en önemli risk faktörü, yüksek orandaki sıcak para girişinin ekonomide 2002-2007 döneminde yaşanmış olan kırılganlığı anımsatması ve bu kez finansal krizi henüz tam olarak atlatamamış olan dış piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle daha çok kaygı vermesidir. Bir diğer risk faktörü ise, yaklaşan genel seçimler nedeniyle ülkenin bir seçim ekonomisine sürüklenmesi olasılığıdır'' denildi.