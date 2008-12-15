İnşaat sektörü hız kesti

TÜİK, bu yılın üçüncü dönemine ilişkin (Temmuz, Ağustos, Eylül) Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2008 yılının üçüncü üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla cari fiyatlarla GSYH yüzde 13,7'lik artışla 266 milyar 474 milyon YTL'ye çıktı. 2008 yılının üçüncü üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre "sabit fiyatlarla" gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 0,5 artışla 27 milyar 934 milyon YTL oldu.Dokuz aylık verilere bakıldığında ise 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre "cari fiyatlarla" gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 15,6'lık artarak, 731 milyar 277 milyon YTL oldu. Aynı dönemde sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 3 arttı ve 77 milyar 547 milyon YTL olarak hesaplandı.Öte yandan, TÜİK ikinci çeyrek için yüzde 1,9 olarak açıkladığı GSYH büyümesini yüzde 2,3 olarak revize etti.Türkiye'de 2008 yılının üçüncü döneminde (temmuz-ağustos-eylül), büyüme hızında en fazla düşüş görülen sektör, yüzde 4,3 ile inşaat sektörü oldu. Söz konusu dönemde büyüme hızı en fazla artan sektör ise yüzde 7,3 ile gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri olarak belirlendi.İnşaat sektörünü yüzde 3,2 ile sağlık işleri ve sosyal hizmetler, yüzde 2,3 ile oteller ve lokantalar, yüzde 1,8 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 1,2 ile eğitim, yüzde 1,1 ile imalat sanayi, yüzde 1 ile kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik izledi.Dokuz aylık dönem esas alındığında ise en yüksek büyüme, yüzde 8,4 ile mali aracı kuruluşların faaliyetlerinde görüldü.Balıkçılık ile gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri yüzde 7,8'er, ev içi personel çalıştıran hane halkları yüzde 6,6, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 6,3, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi-dağıtımı yüzde 6, ulaştırma, depolama ve haberleşme yüzde 4,3 büyüdü.Söz konusu dönemde büyüme hızı en fazla gerileyen sektör eğitim oldu. Eğitim sektörünün büyüme hızında yüzde 1,7, inşaatta yüzde 1,1, oteller ve lokantalarda yüzde 0,8 gerileme meydana geldi.

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