-İNŞAAT METREKARE MALİYETİ ARTTI ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - İnşaat metrekare maliyetleri, bu yılın 3 aylık döneminde (Ocak-Mart) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 oranında artarak 607,2 liraya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Yapı İzinleri İstatistikleri 2011 Yılı 1. Dönem Sonuçları''nı açıkladı. Buna göre, belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların ''arsa payı hariç'' inşaat metrekare maliyetleri bu yılın 3 aylık döneminde 607,2 lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise inşaat metrekare maliyeti 565,2 lira olarak belirlenmişti. 2011 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından Yapı Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünde yüzde 27, bina sayısında yüzde 31,4, değerinde yüzde 21,6, daire sayısında yüzde 26,7 oranında düşüş kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde Yapı Ruhsatına göre konut bina sayısı 21 bin 508 iken, bu yılın aynı döneminde 14 bin 763 olarak belirlendi. Konut yüzölçümleri de söz konusu dönemde 17 milyon 482 bin 868 metrekare oldu. 2011 yılının 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların yüzölçümünde yüzde 2,4, bina sayısında yüzde 1, değerinde yüzde 12,4, daire sayısında yüzde 7,6 oranında artış oldu. 2011 yılının ilk 3 ayında Yapı Kullanma İzin Belgesine göre yapıların yüzölçümü 19 milyon 39 bin 287 metrekare iken bunun 11 milyon 541 bin 287 metrekaresi (yüzde 60,6) konut, 4 milyon 924 bin 145 metrekaresi (yüzde 25,9) konut dışı ve 2 milyon 573 bin 854 metre karesi (yüzde 13,5) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.