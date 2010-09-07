-İNŞAAT METRE KARE MALİYETİ YÜZDE 4,6 ARTTI ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - İnşaat metre kare maliyetleri, bu yılın ilk yarısında (Ocak-Haziran) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında artarak, 549,17 liraya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Yapı İzinleri İstatistikleri 2010 Yılı 2. Dönem Sonuçları''nı açıkladı. Buna göre, belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların ''arsa payı hariç'' inşaat metre kare maliyetleri bu yılın ilk yarısında 549,17 lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise inşaat metre kare maliyeti 525,17 lira olarak belirlenmişti. 2010 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından Yapı Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünde yüzde 23,6, bina sayısında yüzde 8,4, değerinde yüzde 30,8, daire sayısında yüzde 29,1 oranında artış kaydedildi. Geçen yılın ilk yarısında Yapı Ruhsatına göre konut bina sayısı ise 40 bin 610 iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 9,8 artarak 44 bin 572 oldu. 2010 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların yüzölçümünde yüzde 31,6, bina sayısında yüzde 38,3, değerinde yüzde 28,5, daire sayısında yüzde 32,2 oranında düşüş oldu.