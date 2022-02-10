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Ekonomi

İnşaat maliyetlerinde rekor; yıllık yüzde 67,74 arttı

İnşaat maliyetleri aylık bazda ise yüzde 15,7'lik artış kaydetti

10 Şubat 2022 10:20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2021 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 15,7, yıllık bazda ise yüzde 67,74 yükselerek rekor tazeledi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 20,35, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 85,77, işçilik endeksi yüzde 24,01 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 15,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,88 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 19,88, işçilik endeksi yüzde 1,35 artış kaydetti. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,01, işçilik endeksi yüzde 23,99 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 17,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,63 yükseldi. Kasım 2021'e kıyasla geçen yıl aralıkta malzeme endeksi yüzde 21,91, işçilik endeksi yüzde 1,76 artış kaydetti. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 88,23, işçilik endeksi yüzde 24,1 arttı.

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