İnşaat maliyetleri temmuzda yıllık 44.76 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı inşaat maliyet endekslerini açıkladı.

Buna göre; İnşaat maliyetleri, temmuzda aylık bazda yüzde 2,56, yıllık bazda yüzde 44,76 artış kaydetti. Haziran ayında ise inşaat maliyetleri yüzde 42,9 artmıştı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,13, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 56,41, işçilik endeksi yüzde 21,01 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,63, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,29, işçilik endeksi yüzde 1 artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,25, işçilik endeksi yüzde 21,18 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, temmuzda aylık bazda yüzde 2,28, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,39 yükseliş görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,63, işçilik endeksi yüzde 1,29 artı.

Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre 53,67, işçilik endeksi ise yüzde 20,37 yükseliş kaydetti.

Müteahhitler inşaatları durdurmuştu

Geçtiğimiz günlerde müteahhitler çimento fiyatlarına yüzde 200 zam geldiği iddiasıyla inşaatları durdurma kararı almıştı. Dün alınan karar uygulanmaya başlarken, inşaatlar 24 Eylül'e kadar iş bırakacak.

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