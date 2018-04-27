İnşaat maliyeti aylık yüzde 1.16 yıllık yüzde 17.20 arttı (2)

İstanbul, 27 Nisan (DHA) - İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.20 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre;

- bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.57 ve işçilik endeksi yüzde 0.30,

- geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18.48 ve işçilik endeksi de yüzde 14.56,

- bina inşaatı maliyet endeksi, aylık yüzde 1.29, yıllık yüzde 17.18,

- malzeme endeksi aylık yüzde 1.83, işçilik endeksi yüzde 0.22,

- malzeme endeksi yıllık 18.58, işçilik endeksi yıllık yüzde 14.42,

- bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0.70,

- bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 0.70, yıllık yüzde 17.23,

- malzeme endeksi aylık yüzde 0.75, işçilik endeksi yüzde 0.56,

- malzeme endeksi yıllık yüzde 18.15, işçilik endeksi yüzde 15.09 arttı.