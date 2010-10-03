T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İnşaat kazısından toplu mezar çıktı

Ardahan, merkez Karagöl mahallesinde yaptırılacak bir apartmanın temel kazısı sırasında toplu mezar ortaya çıktı.

03 Ekim 2010 03:00

T24- Ardahan, merkez Karagöl mahallesinde yaptırılacak bir apartmanın temel kazısı sırasında toplu mezar ortaya çıktı. Askeri bot ve elbiselerin bulunduğu toplu mezarın, Ermeni katliamına uğrayan Türklere ait olduğu üzerinde duruluyor.

Cumhuriyet Savcılığı kazıyı durdurdu, toplanan iskeletler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.


Askeri bot ve elbiselerin bulunduğu toplu mezarın, Ermeni katliamına uğrayan Türklere ait olduğu üzerinde duruluyor.


Karagöl mahallesi Lise caddesi üzerinde ev yapılmak için başlatılan kazı çalışmasını sürdüren iş makinası, iki metre derinliğe girdiğinde toplu mezara ulaştı.


Çok sayıda insan iskeletinin bulunması üzerine durum Cumhuriyet Savcılığına bildirildi.


İnceleme başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, kazı yerine gelerek inceleme yaptı.


Daha sonra eldiven takan polis ve belediye görevlileri, iskeletleri topladılar. İskeletlerden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu´na gönderilecek.


Mahalledeki bazı yaşlı vatandaşlar ise toplu mezarın Ermeniler tarafından katledilen Müslümanlara ait olduğunu söylediler.


Bazı vatandaşlar ise kazı yapılan alanın daha önce şehitlik olduğunu öne sürdüler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24