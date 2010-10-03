İnşaat kazısından toplu mezar çıktı

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Cumhuriyet Savcılığı kazıyı durdurdu, toplanan iskeletler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.Askeri bot ve elbiselerin bulunduğu toplu mezarın, Ermeni katliamına uğrayan Türklere ait olduğu üzerinde duruluyor.Karagöl mahallesi Lise caddesi üzerinde ev yapılmak için başlatılan kazı çalışmasını sürdüren iş makinası, iki metre derinliğe girdiğinde toplu mezara ulaştı.Çok sayıda insan iskeletinin bulunması üzerine durum Cumhuriyet Savcılığına bildirildi.İnceleme başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, kazı yerine gelerek inceleme yaptı.Daha sonra eldiven takan polis ve belediye görevlileri, iskeletleri topladılar. İskeletlerden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu´na gönderilecek.Mahalledeki bazı yaşlı vatandaşlar ise toplu mezarın Ermeniler tarafından katledilen Müslümanlara ait olduğunu söylediler.Bazı vatandaşlar ise kazı yapılan alanın daha önce şehitlik olduğunu öne sürdüler.