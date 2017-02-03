İnşaat işçisini 3 gün boyunca demir çubukla dövüp, gasp eden 4 kişi yakalandı

Kayseri'de inşaat işçisi S.Ç.'yi kendi evinde gasp eden ve 3 gün boyunca soba demiri ile döven 1’i kadın 4 kişi, kaldıklar evde yakalandı. Elleri arkadan bağlanan inşaat işçisinin, evin balkonundan halı sarkıtarak kaçtığı ifade edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yasin Dalkılıç'ın haberine göre, olay, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi’ndeki bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. İzmir’de inşaat işçisi S.Ç., Kayseri’deki evine geldi. İddiaya göre, birlikte olmak için Ş.E.Y. adlı kadınla anlaştı. Ş.E.Y., yanında 3 erkek arkadaşı ile birlikte S.Ç.’nin evine geldi. İnşaat işçisine oturduğu evde saldıran K.E., F.V., B.S. ve Ş.E.Y. daha sonra inşaat işçisini bağlayarak 3 gün boyunca demir çubukla dövdü. S.Ç.’nin iki cep telefonunu, 116 TL parasını ve banka kartlarını gasp eden 4 zanlının dalgınlığından yararlanan inşaat işçisi, evin balkonundan sarkıttığı halıyı kullanarak kaçtı.

İnşaat işçisinin komşularının durumu polise bildirmesi üzerine kayıplara karışan 4 kişi, Gasp Büro Amirliği polisleri tarafından saklandıkları evde yakalandı. 3 gün boyunca demir çubukla dövülen S.Ç., hastanede tedavi altına alındı. 1’i kadın, 4 kişi, Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye gönderilen zanlıların sabıkalı oldukları belirtildi.