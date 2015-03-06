İnşaat işçisi 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Sivas'ta 41 yaşında ve 3 çocuk babası, kalıp ustalığı yapan işçi Aydın Yalçın, çalıştığı inşaatın 11. katından düşerek yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Sivas-Erzincan karayolundaki bir inşaatta çalışan 41 yaşındaki Aydın Yalçın, 11. katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek 3. kata düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yalçın'ın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.