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İnşaat İşçileri Sendikası: 3. Havalimanı'nda kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kamyonların geçişine kılavuzluk eden bir işçi kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi

26 Eylül 2016 17:44

İnşaat İşçileri Sendikası, 3. havalimanı inşaatında bir işçinin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Sendikanın inşaatta çalışan üyelerinden aldıkları bilgi doğrultusunda yaptığı açıklamaya göre, kamyonların geçişine kılavuzluk eden bir işçi kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. İDA İnşaat firması bünyesinde çalışan işçinin ölümünün, daha önceki ölümler gibi örtbas edilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada “Doğanın talanı, işçi kardeşlerimizin kanı, vahşi, kuralsız çalışma koşulları üzerinden yükselen 3. havalimanı inşaatı bir kez daha kana bulandı. Duble yollar, otobanlar, AVM’ler, rezidanslar, villalar ve sayısız prestij projesiyle övünen hükümet, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini her defasında biraz daha öteleyip, patronlara kanımızı peşkeş çekerken ölümlere ölümler eklenmeye devam ediyor” dendi.

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