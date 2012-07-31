Ayazağa'da 'laf atma' tartışması mahalleyi ayaklandırdı

Ayazağa'da bir kadına laf attıkları iddia edilen inşaat işçileri ile mahalle sakinileri arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Olay yerine Şişli, Kağıthane ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çevik Kuvvet polisi sevk edildi. Şantiyesinde kalan işçiler arasında çıkan kavgaya karışan işçiler, mahalleden ayrıldı.

Milliyet'in haberine göre, Ayazağa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir lunaparka eğlenmeye giden bir kadına, yakınlarda bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatın işçileri tarafından laf atıldı. Bunu öğrenen mahallenin gençleri ile işçiler arasında kavga çıktı. Mahalle gençleri tarafından tartaklanan işçiler daha sonra şantiyeye gitti.

Şantiyede kalan arkadaşlarından yardım isteyen işçiler, daha sonra toplanarak kavga ettikleri parka gitti. İki grup arasında taşlı, sopalı kavga başladı. Olay yerine gelen polisler iki grubu ayırmakta güçlük çekti.

Olay yerine Kağıthane ve Sarıyer'den takviye polis ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerde kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Polisler olay yerine Çevik Kuvvet ekiplerini istedi. İki grup kaldırım taşlarını ve ellerine geçen her şeyi birbirine fırlattı. Kavgada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine ambulans ekipleri de sevk edildi. Ambulanslar atılan taşlar nedeniyle yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti.

Yaklaşık bir saat sonra olay yerine gelen Çevik Kuvvet polisleri iki grubu ayırdı. Çevik Kuvvet polislerinin gelmesine rağmen gruplar arasındaki karşılıklı laf ve taş atma devam etti. İşçilerle polisler arasında gerginlik bir süre daha devam etti. Mahalleye doğru yürümek isteyen işçilere çevik kuvvet gaz sıkarak müdahale etti. İşçiler şantiyeye doğru kaçarken polis dışarı çıkmalarını önlemek için şantiye kapısında barikat kurdu.

Önleri çevik kuvvet polisi tarafından kesilen mahalle sakinleri de dağıldı. Yaşanan taşlı sopalı kavganın ardından hafif şekilde yaralananlar olduğu belirtildi. Olayları görüntülemeye çalışan bir kameraman da atılan taşla omzundan hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında çıkabilecek yangınlara karşı itfaiye ve ambulanslar bekletildi. Polis, gruplar arasında yaşanabilecek yeni bir kavgaya karşı bölgede almış olduğu önlemlerini devam ettiriyor.