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İnşaat firması sahibine FETÖ'den tutuklama

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan inşaat firması sahibi A

19 Ekim 2018 19:28

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan inşaat firması sahibi A.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında inşaat firma sahibi A.T.\'yi gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlar yaptığı belirlenen A.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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