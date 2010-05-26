İnşaat demiri yüzde 25 ucuzladı

T24- Çin'in dünya piyasalarından aşırı oranda hurda demir toplamaya başlaması sonucu mart ayından itibaren bir anda yükselmeye başlayan demir fiyatları gerilemeye başladı. Önceki ay tonu 1300 liraya kadar çıkan demir fiyatları, talebin düşmesi sonucu ucuzlamaya başladı. Demir fiyatları 1 ayda yaklaşık yüzde 25 düştü.



Ocak ve Şubat ayında tonu 250 ila 300 dolardan işlem gören hurda demir, Çin'in dünyanın her yerinden sürekli hurda demir toplaması sonucu mart ayında yükseldi.





Hurda demirin tonunun dünya borsalarında 450 ile 465 dolara kadar çıkması sonucu 1 tonu 1300 liradan işlem gören inşaat demiri, talebin ve ihracatın azalması sonucu ton başı 200 ile 250 lira ucuzlayarak 1050 liraya kadar geriledi.





Demir satıcılarından İsmail Çağan, önceki ay tonu 1300 lira olan inşaat demirinin, 1050 liradan satıldığını söyledi.







Çağan, ''Hurda demirin tonu dünya borsalarında 465 dolardan 420 dolara kadar düştü. Bu düşüş sonucu demir fiyatları dünya borsalarında ucuzlamaya başladı. Şu anda ülkemizde talebin az olması ve demir ihracatının gerilemesi sonucu fiyatlar ton başı 200 lira ile 250 lira arasında ucuzladı. İnşaat sektöründeki durgunluk sürerse fiyatlar biraz daha düşmeye devam edebilir. Demir fiyatları, dolar biraz daha düşerse, daha da ucuzlayabilir'' dedi.





Demir satıcılarından Şaban Miraboğlu da talebin azalması sonucu fiyatların gerilemeye başladığını belirterek, ''Demir fiyatları aşırı artınca talep azaldı. Şu an özellikle inşaat sektörünün talebi kısıtlı. Bu nedenle demir fiyatlarının bin lira civarına oturmasını bekliyoruz'' diye konuştu. Demir fiyatlarının düşmesi sonucu işlenmiş demir ürünleri olan kütük demir, ray demiri, saç, teneke, galvanizli saç, profil boru, çelik boru ve tel fiyatları da değişik oranlarda ucuzladı.







Erdemir fiyatlarını artık online açıklamayacak





Bu arada iç piyasada yassı ürün fiyatlarını bakımından piyasa belirleyicisi konumunda olan Erdemir, artık fiyat listesini online açıklamayacak.





21 Mayıs'ta Erdemir AŞ'nin yönetim kadrosu tarafından alınan kararla, listye fiyat açıklanmayacak. yeni paarlama stratejisi ile ilgili yetkililerden alınan bilgilere göre, gelen taleplerin miktarı, ödeme şekli vb. konular doğrultusunda ayrı ayrı fiyat belirleme politikası uygulanacak.