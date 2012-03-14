İnşaat çok, müfettiş yok!

T24 - İnşaat sektörünün ve sanayinin kalbi sayılan Marmara Bölgesi'nde yalnızca 30 iş müfettişi bulunuyor. On binlerce şantiye ve sanayi tesisinin, müfettiş yetersizliği sebebiyle iş güvenliği açısından yeterince denetlenemediği belirtiliyor. Uzmanlar, iş kazalarını önlemek için ağır yaptırımlar öngören 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'nın bir an önce kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Zaman gazetesinde Çağlar Avcı'nın haberine göre, Esenyurt'ta çıkan çadır yangınında hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri Adli Tıp'tan ailelerine teslim edilirken, yaşanan vahim olay şantiyelerdeki denetim sıkıntısını tekrar gündeme getirdi. Türkiye'de inşaat sektörü ve sanayinin kalbi durumunda olan Marmara Bölgesi'nde sadece 30 iş müfettişi görev yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu sebeple denetimleri sağlıklı yapamıyor. Bakanlığın faciaların önüne geçmek için hazırladığı 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası' ise Meclis'te bekliyor.

Şantiyelerdeki iş güvenliği sorunlarını Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında gündeme getireceğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün yaptığı açıklamada, "Şantiyelere ilçe belediyeleri ruhsat vermekte. Buna bir kriter, bir norm konulursa herkes önlemini alır." dedi. İş kazaları en çok inşaat sektöründe yaşanıyor. Türkiye'de her yıl inşaatlarda yüksekten düşmeye bağlı olarak ortalama 200 işçi hayatını kaybediyor. Marmara Bölgesi'nde 30 iş müfettişinin görev sınırları içinde faaliyet gösteren irili ufaklı 10 bin müteahhitlik hizmeti bulunuyor. İş müfettişlerinin sadece inşaat sektöründe değil tekstilden kimyaya kadar birçok alanı da aynı anda denetlemesi iş yüklerini artırıyor. Çözüm olarak Meclis'te bekleyen 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın bir an önce çıkması gerekiyor. Yeni yasayla birlikte 'iş sağlığı uzmanları' da devreye girecek. İş sağlığı uzmanları eksiklikleri tespit edip iş yerine tamamlatacak ve sonra 'olur' verecek. Ardından oluşabilecek hatalardan da hukukî açıdan sorumlu tutulacaklar. İş müfettişi sayısı, yardımcıları ile birlikte bini geçmezken, şu anda 9 bin iş sağlığı uzmanı bulunuyor.

Öte yandan, iş müfettişleri denetim yaptıkları inşaatlarda eksiklikleri görünce kapatma kararı alıyor. Bu durum kaymakamlıklara iletiliyor. Fakat burada uygulamadaki yetersizlikler gündeme geliyor. Birçok kapatma kararı, kaymakamlıklar tarafından uygulanmıyor. İstanbul'da 11 kişinin hayatını kaybettiği inşaatın, geçen yıl ekim ayında iş müfettişleri tarafından 'yüksekten düşmeleri engellemek için denetimden geçirildiği öğrenildi. Diğer alanlar ise denetime tabi tutulmadı.

Şirketin diğer şantiyesinde de işçiler, naylon çadırlarda kalıyor

İstanbul Esenyurt'ta 11 işçinin çadır yangınında hayatını kaybettiği şantiyenin taşeron firmalarından Kaldem Yapı'nın diğer şantiyesinde de işçilerin naylon çadırlarda yatırıldığı ortaya çıktı. Firmanın, olay yerinden 1 kilometre mesafede başka bir şantiyesinin daha olduğu öğrenildi. Beylikdüzü 1982. Sokak'ta inşaatı devam eden bir inşaatın taşeronluğunu yürüten Kaldem Yapı'nın buradaki işçileri de baş tarafları tuğlayla örülü iki naylon çadırda sağlıksız ve koşullarda kalıyor. Daha önce bu firmada çalışan bir işçi ise yangının olduğu inşaattaki ve diğer şantiyedeki işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığını öne sürdü.