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İnşaat alanında çukura düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, inşaat alanındaki çukura düşen sokak köpeği, itfaiye görevlilerince 1 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı

12 Ekim 2018 18:48

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, inşaat alanındaki çukura düşen sokak köpeği, itfaiye görevlilerince 1 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. 
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan mevkisindeki inşaat alanında meydana geldi. Sokak köpeğinin alanda açılan çukura düştüğünü görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, 1 saatlik çalışma sonucu köpeği düştüğü çukurdan çıkardı. Su verdikleri sokak köpeğinin sağlık durumunu kontrol eden ekipler, hayvanı güvenli alanda serbest bıraktı.

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