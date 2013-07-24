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İnönü'nde çıkan tarihi eserler yıkıldı!

İmönü Stadı'nın yıkımı sırasında açığa çıkan tonozlu yapılar, Arkeoloji Müzeleri'nin kararına rağmen, yıkıldı.

24 Temmuz 2013 16:01

Arkeoloji Müzesi: Yapılan suç, çalışma durdurulmalı

 
Yıkımı devam eden İnönü Stadı tribünlerinin altından tonozlu tarihi eser kalıntıları ortaya çıkınca İstanbul Arkeoloji Müzeleri inceleme yapması için arkeolog görevlendirdi. Ama tarihi eser kalıntıları müze raporu tutulduktan kısa bir süre sonra, dün saat 17.00 civarında iş makineleri tarafından paramparça edildi. 
 
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden uzmanlar ihbar üzerine kalıntının bulunduğu yerde fotoğraf çekerek rapor tuttu. Müze yetkilileri tarihi eserin tahrip edilmesinin suç olduğunu, kazının acilen durdurulması gerektiğini söyledi. Müze raporu hem 3 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na hem de Kültür Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığı’na gönderildi. Kazının durdurulması için 3 No’lu Koruma Kurulu’ndan cevap bekleniyor.
 

Kurul: Kalıntı çıkarsa haber verin

 
Radikal'in haberine göre,  Aynı kurul, 7 Mayıs’ta verdiği kararda stadın altından tarihi eser çıkması durumunda inşaatın durdurulması gerektiğini belirtmiş ve “Uygulama sırasında 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir kalıntıya rastlanması durumunda, uygulamanın durdurularak müze müdürlüğü ve kurula bilgi verilmesi” yönünde karar vermişti.
 

Kalıntılar biliniyordu 

 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2012’de hazırlanan bir raporda İnönü Stadı yapılmadan önce aynı alanda saray atlarının bakıldığı İstabl-ı Amire yapısı, Saray Tiyatrosu ve iki gazhane binası bulunduğu, fotoğraflarla belgelenmişti. Aynı raporda stadın altından geçen 6 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde tüneller olduğu belirtilmiş, bu tünellerin Taksim, Nişantaşı, Fulya ve Ihlamur’dan gelen suların saraya zarar vermeden tahliye edilip denize ulaşmasını sağladıkları vurgulanmıştı.

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