İnönü'deki şampiyonada yelkenkanat düştü, 1 kişi yaralandı

İNÖNÜ (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR\'in İnönü İlçesi\'nde düzenlenen \'Türkiye Açık Yelkenkanat Sport Class ve Mesafe Şampiyonası\'nda 28 yaşındaki Osman A.\'nın kullandığı yelkenkanat düştü. Kazada yaralanan Osman A. hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir\'in İnönü İlçesi\'ndeki Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Merkezi\'nde 26-29 Ağustos tarihleri arasında milli takım aday kadrosunun belirlenmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Açık Yelkenkanat Sport Class ve Mesafe Şampiyonası\'nın son gününde üzücü kaza oldu. Osman A.\'nın kullandığı yelkenkanat, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden düştü. İnönü Havacılık Merkezi yakınlarına düşen yelkenkanatın sporcusu Osman A. yaralandı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Osman A. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.