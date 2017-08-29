T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnönü'deki şampiyonada yelkenkanat düştü, 1 kişi yaralandı

İNÖNÜ (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde düzenlenen 'Türkiye Açık Yelkenkanat Sport Class ve Mesafe Şampiyonası'nda 28 yaşındaki Osman A

29 Ağustos 2017 21:27

İNÖNÜ (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR\'in İnönü İlçesi\'nde düzenlenen \'Türkiye Açık Yelkenkanat Sport Class ve Mesafe Şampiyonası\'nda 28 yaşındaki Osman A.\'nın kullandığı yelkenkanat düştü. Kazada yaralanan Osman A. hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir\'in İnönü İlçesi\'ndeki Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Merkezi\'nde 26-29 Ağustos tarihleri arasında milli takım aday kadrosunun belirlenmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Açık Yelkenkanat Sport Class ve Mesafe Şampiyonası\'nın son gününde üzücü kaza oldu. Osman A.\'nın kullandığı yelkenkanat, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden düştü. İnönü Havacılık Merkezi yakınlarına düşen yelkenkanatın sporcusu Osman A. yaralandı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Osman A. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eskişehir DHAESKİŞEHİRAçık Yelkenkanat Sport ClassMesafeOsmanKazadaEskişehirTürk Hava KurumuHavacılık MerkeziAğustosTürkiye Açık Yelkenkanat Sport ClassHayatiEskişehir OsmangaziESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24