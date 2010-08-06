İnönü Stadı'nın ismi değişiyor

T24- Yeni sezon öncesi yaptığı Guti ve Quaresma transferleri ile büyük yankı uyandıran Beşiktaş Kulübü, yeni maddi kaynaklar bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.





Geçtiğimiz sezon formasının arkasına reklam almayarak, Mehmetçik Vakfı ve Kızılay logolarını taşıyan Siyah Beyazlı kulüp, yeni sezonda formasının arkasına reklam almaya karar vermişti. Beşiktaş yönetimi yeni sezon da en önemli maddi geliri ise İnönü Stadı'nın isim hakkını satarak elde etmeye çalışacak. Son iki haftadır Medical Park Hastanesi ile görüşmelerini sürdüren Siyah Beyazlı kulüp, önümüzdeki hafta 2 yıllık anlaşmanın altına imza atacak. Yapılan anlaşmaya göre 2010-2011 ve 2011-2012 sezonları için Beşiktaş İnönü Stadı'nın ismi, Medical Prak İnönü Stadı olacak değişecek. İki taraf arasındaki anlaşama gereği sponsor firma Beşiktaş'a 2 yıl toplam 5.5 milyon Dolar ödeyecek. Resmi anlaşma önümüzdeki hafta imzalanacak.





Öte yandan Beşiktaş taraftarı dün akşam İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Viktoria Plzen karşılaşmasında bu sponsorluk anlaşmasına yaptıkları tezahürat ile tepki gösterdi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Burası Şeref Bey, hastane değil" tezahüratı ile anlaşma imzalanmadan tepkilerini ortaya koydu.



