İnönü Stadı'nda yıkım devam ediyor

Gezi Parkı olayları nedeniyle yıkımına ara verilen İnönü Stadı’nda çalışmalar yeniden başladı. Beşiktaş Başkanı Orman da stattaydı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetici Ahmet Nur Çebi de, stadda incelemelerde bulundu.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orman ve Çebi yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve yıkım çalışmalarını bir süre izledi.

Çalışmalar konusunda BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Başkan Orman, stadı yeniden yapmak için yıktıklarını belirterek, "Çok geç kaldık, artık biraz hızlanacağız. Aslında biraz da bunun için heyecanlıyım. Stadımızın yeni halini düşünüyorum, Allah'ın izniyle çok güzel bir stat yapacağız. Burada çok günlerim geçti. Stadın her yerinde oturmuşumdur. Bu stadın her yerinde anılarım var. Stadın beton kalitesi rezalet üstü bir durumda, bizim çağımıza yakışmıyor. Bir an evvel yeni stadımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.



UEFA'daki savunma



UEFA süreci hakkında da bilgiler veren Orman, şunları söyledi:

"Savunmamız iyi geçti. Savunabileceğimiz kadar her şeyi savunduğumuza inanıyorum. Serdal Adalı beyin ve Tayfur Havutçu hocamızın da orada bulunması ve savunmalarını kendilerinin yapması iyi oldu. Beşiktaş ailesi olarak gittik ve söyleyeceklerimizi söyledik, artık top onlarda. Bir gün sonra her şey ortaya çıkacak."

Yönetim kurulu üyesi Ahmet Nur Çebi ise Beşiktaş'a yakışır bir yapının olması için çalıştıklarını vurgulayarak, "Beşiktaş'ın UEFA sürecinde suçu olmadığına inanıyorum. İnşallah sonuç beklediğimiz gibi olur" ifadesini kullandı.