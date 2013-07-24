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Spor

İnönü Stadı'nda tarihi eserler çıktı, yıkım duracak mı?

3 No'lu Koruma Kurulu, stadın altından tarihi eser çıkması durumunda inşaatın durdurulması gerektiğini belirtmişti

24 Temmuz 2013 12:06

İnönü Stadı'nın yıkım çalışmalarında tarihi eser kalıntıları ortaya çıktı. İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları inceleme başlattı.

Yıkımı devam eden tribünlerin altında tonozlu yani kemer benzeri bir şekle sahip tarihi eser kalıntıları bulundu. Kalıntıların incelenmesi için arkeolog görevlendirildi.

3 No'lu Koruma Kurulu, stadın altından tarihi eser çıkması durumunda inşaatın durdurulması gerektiğini belirtmişti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 2012'de hazırladığı raporda İnönü Stadı yapılmadan önce aynı alanda saray atlarının bakıldığı İstabl-I Amire yapısı, Saray Tiyatrosu ve iki adet gazhane bulunduğu fotoğraflarla belgelenmişti.

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