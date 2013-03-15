İnönü Stadı'nda alışveriş merkezi projesinin önü açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Beşiktaş’ta İnönü Stadı arazisi için hazırlanan imar planında değişiklik yaparak “Spor tesisi alanında koruma kurulundan görüş alınmadan uygulama yapılamaz” maddesini iptal etti.

Radikal gazetesinden Elif İnce imzalı haberde; meslek odalarının, bu değişiklikle ‘42 bin seyirci kapasiteli yeni stat’ projesinin kurul denetiminden çıkartılmak istendiğini fakat bunun kanunen mümkün olmayacağını ifade ettiği kaydedildi.

Bakanlığın yeni stat projesi için hazırladığı bir önceki plan, geçen ocakta onaylanmıştı. Bu planda stat için maksimum yükseklik deniz seviyesinden 34 metre olarak belirlenmişti.

Ritz Carlton Oteli’nin yan tarafındaki yeşil alan da projeye dahil edilmiş ve Beşiktaş’ın kullanımına açılmıştı.

Yeni plan notlarında, “Spor tesisi alanında koruma kurulunca onaylanan projeye göre uygulama yapılacaktır” maddesinin üzeri çizilerek iptal edildi. Notun devamında yer alan, “...tescilli yapıya ilişkin uygulamanın kurulun onaylayacağı projeye göre yapılacağı” hükmü ise olduğu gibi bırakıldı.

Uzmanlara göre hazırlanacak projenin silueti ve bölgenin tarihi dokusunu bozmaması, stadyumun altından geçen Dolmabahçe Sarayı’na ait kanallara zarar vermemesi gibi birçok unsurun kurul tarafından denetlenmesi gerekiyor.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "2863 sayılı yasayla zorunlu kılınan kurul denetimi, bir plan hükmüyle atlatılamaz. Proje hem İBB hem de koruma kurulu denetiminden çıkartılmak hem de niyet kurulu süreç dışında bırakılmak isteniyor" dedi.

Kahraman, sözlerine şunları ekledi:

"Bu hüküm kaldırılmış olsa da proje bütünüyle kurula gitmek zorunda. Bizim bir önceki plana en önemli itiraz gerekçemiz, stadın kapasitesinin arttırılmasının trafik sorununu daha da kötüleştireceğiydi. Stadın alt katlarında da alışveriş ve ticaret fonksiyonu getirilmiş, yani gün içinde de buraya trafik çekecek."

Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Kurulu üyesi Mücella Yapıcı ise şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı artık yetkilerini aşarak kendisini hem belediye hem de kurul yerine koyuyor, tepeden inme ve çok tehlikeli kararlar veriyor. Burası İstanbul’un en önemli vadisi, dört tarafı tescilli eserle dolu ve Boğaz silueti açısından çok önemli bir yerde."

Stat 2005’te tescil edildiğinde kurul üyesi olan, YTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölüm Başkanı Dr. Can Binan ise "Plan notlarını yazanlar ya yapılacak projeyi koruma kurulundan kaçırmak istiyor ya da kurulun önceki kararlarını okumadılar. Stadın tescil edilmesinden önce koruma kurulu, 2002-2003 yıllarında stadyumun bulunduğu alanı Dolmabahçe Sarayı’nın koruma alanı içine aldı. Bu karar stat daha büyümesin, irileşmesin, stada yapılacak her türlü müdahale sarayın silueti dikkate alınarak yapılsın diye alındı. Eğer yapılmak istenen şey öndeki duvarın korunarak gerisine istenildiği gibi bir proje yapmak ise bu koruma ve restorasyon adına yanlıştır, böyle bir restorasyon anlayışı yoktur. Dolmabahçe Stadı, tescilli bir yapı olarak mimari koruma ölçütlerine uygun olarak restore edilmeli ve statik açıdan sorunlu yerleri varsa özgün yapının mimarisi bozulmadan takviye edilmelidir" diye konuştu.