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Spor

İnönü Stadı çürük çıktı

Yapılan müthiş projeye rağmen Anıtlar Kurulu’ndan onay alamayan Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı İnönü Stadı’na çürük raporu veril

24 Ağustos 2008 03:00


İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı bir şekilde hazırlanan raporda, inşaatın 2. Dünya Savaşı’nın hemen bitiminde birçok yokluk ve zor şartlarda yapıldığı için, kullanılan malzemenin artık yükü taşıyamayacağı belirtildi.
Stadın temellerinin bu nedenle korozyona uğradığı, direncini kaybettiği, duvarlar ve çatı arasındaki çatlakların her geçen gün daha da açıldığı ifade edildi.
Duvarlarda kaymaların tespit edildiğinin altı çizilerek, “Bu alanda spor veya başka halka açık etkinliklerin yapılması son derece sakıncalıdır” denildi.
Kulübe bildirilen raporun resmi kurumlara da gönderileceği bildirildi. (Fanatik)

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