İnönü: Nişantaşı’nı süslemedik çünkü Sarıgül kaynakları çarçur etti

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Nişantaşı'nın yılbaşı hazırlıklarıyla ilgili eleştirilere cevap verdi. Mustafa Sarıgül dönemine ilişkin çok ağır ifadeler kullanan İnönü "Kamu kaynakları çarçur edilmiş, belediyemiz ağır bir borç yükü altına sokulmuştur" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Nişantaşı'nda bu yıl, yılbaşı eğlencesinin olmaması ve yılbaşı aydınlatmasının olmaması nedeniyle bir kaç gündür medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Hayri İnönü, yaptığı yazılı açıklamada Sarıgül dönemine atıfta bulunularak kamu kaynaklarının çarçur edildiğini söyledi. Radikal’de yer alan habere göre, Hayri İnönü'nün açıklaması şöyle:

"Şişli Belediye başkanlığı görevine geldiğimiz günden beri bize muhalif olan çevreler, eleştiri ve saldırılarına dayanak oluşturacak malzeme bulmakta zorlandıkça yapay gündemler yaratmakta, halkımızı ve medyayı bize karşı kışkırtmaya yeltenmektedirler. Yılbaşının yaklaştığı şu günlerde söz konusu çevreler bu kez de Nişantaşı yılbaşı eğlencelerini hain planlarına alet etmeye başladılar.

'Nişantaşı neden hala karanlık' sloganıyla ortalığı velveleye vermeye çalışan bu zihniyet unutmamalıdır ki Nişantaşı hiçbir zaman karanlık olmadı. Nişantaşlılar geçmişten günümüze aydınlıklarıyla, geniş ufuklu sosyal demokrat anlayışlarıyla bu ülkenin aydın modeli olmuşlardır ve olmaya da devam edeceklerdir. Kamunun kaynaklarının duyarsızca cadde ve sokaklara attıkları bir kaç halı parçasıyla ve yapay ışıklandırmayla harcanarak Nişantaşımızı aydınlattıklarını mı sanıyorlar?

Milyonlar harcandı

Eğer Şişli Belediyemiz ağır borç yükü altında bulunmasaydı, biz, sizler için bugüne kadar yapılagelenden çok daha coşkulu eğlence programları düzenler, sizlerin coşkulu eğlence ortamlarını paylaşmanız için her tür olanağı önünüze sererdik. Ancak yıllarca kırmızı halı ve süs lambalarıyla halkımıza göstermelik bir şaşa sunulurken kamu kaynakları çarçur edilmiş, belediyemiz ne yazık ki ağır bir borç yükü altına sokulmuştur. Öyle ki sadece Nişantaşı semtimizin kırmızı halı ve süs lambaları için geçmiş dönemlerde milyonlarca lira harcama yapıldığı saptanmıştır.

Yanlışlıklar alışkanlık oldu

Şunu bilmelisiniz ki yanlışlıklar sürekli yapılageldiği zaman ne yazık ki alışkanlık yapar. Yanlışları süsleyip püsleyip vitrine taşıyarak kamufle etmek hiçbir zaman uzun ömürlü olamaz. Nişantaşı eğlenceleri de ne yazık ki bu acı gerçeğin ta kendisidir. Yıllarca coştuk, eğlendik. Halkısınız fena da olmadı, güzeldi. Ancak ne yazık ki göreve geldiğimiz günden itibaren belediyemizde yaptığımız sondaj sonucunda anladık ki işin arka yüzü hiç de görünen yüzü kadar parlak değil.

Milyonlar harcanmış; sizin milyonlarınız, size hizmet için, çocuklarınızın eğitimine katkı için, yürüdüğünüz yollara, yaşadığınız semtlere bakım için ayrılmış olan paralar ne yazık ki gözünüzü boyamak üzere bir kaç günlük eğlence için kırmızı halılara ve lambalara harcanmış. Bizlere hizmet sözüyle bu makama geldim. Durum böyleyken bir takım gerçekleri göz ardı ederek aynı yanlışlara devam etmeye ne kişisel olarak vicdanım ne de sahip olduğum politik ve ideolojik anlayış izin vermemektedir.

Yeni borç istiyor musunuz?

Yılbaşında eğlenmeliyiz de elbet. Ancak belediyemizin içerisinde bulunduğu borç yükü bilgisini sizlere verdim. Buna rağmen geçen yıllarda yapıldığı gibi bu yıl da halı ve lamba süslemeleri için milyonlarca lira borçlanarak harcama yapılmasına rıza gösterebilecek misiniz? Eğer isterseniz geliniz, Nişantaşı eğlence geleneğimizi imece yöntemiyle gerçekleştirelim. Siz değerli Şişlililer ve Nişantaşı halkı ve esnafının işbirliğinde örnek bir model geliştirelim ve Nişantaşı'nı birlikte süsleyelim, eğlence ve coşkuyu dayanışmayla birlikte paylaşalım."