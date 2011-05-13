-''İNKILAP'' ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ YALOVA (A.A) - 13.05.2011 - Yalova Belediyesince müze, restoran ve nikah salonu olarak kullanılmak üzere 2009'da İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'den (İDO) satın alınarak özel bir şirkete kiralanan İnkılap Vapuru'nun ''gemi tescil belgesi'' olmadığı için çürümeye terk edildiği bildirildi. Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özsümer, eski Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu döneminde İDO'dan satın alınarak kente getirilen İnkılap Vapuru için gemi tescil belgesi alınması gerektiğini belirtti. Özsümer, vapuru belediyeden ihaleyle kiralayan firma tarafından vapurda yapılan restorasyon çalışmaları konusunda savcılığa ve İçişleri Bakanlığına şikayetler olduğunu kaydederek, ''Biz de geldiği günden bu yana nelerin yapıldığına dair rapor hazırladık. Dolgu planında gemi olarak işaretlenmiş. Firma ikinci katı çıkınca gerekli işlemi yaptık. Ondan sonra mührü söktüler. Bunun için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yani üzerimize düşen görevi yaptık'' diye konuştu. -''ALTINA BETON DÖKMÜŞLER''- Yasal sıkıntılar konusunda firma ile de görüştüklerini belirten Özsümer, şunları kaydetti: ''Denizcilik Müsteşarlığı'ndan onaylatması halinde bir sıkıntının olmayacağını dile getirdiler. Buna yapı muamelesi yapılamayacağını iddia ettiler. Bunun üzerine bizim Hukuk Müdürümüz Murat Kuleli, Denizcilik Müsteşarlığı Liman Başkanlığına görüşmeye gitti. Bir baktık altına beton dökmüşler. Yalova Belediyesi adına tescili alınmamış. Tescili alınmamış gemiye 1 milyon 200 bin lira da harcamışlar. 'Kıyı kenarda yükseklik 5,5 metre' deniliyor. Bu geminin orijinal gelişi zaten 7,5 metre. 'Bulunduğu onaylı alanın yüzde 3'ünü aşmayacak' diyor. Bu gemi de bunu aşıyor, 2 bin metre kapalı alanı var. Bir suç varsa bu gemi getirilip karaya oturtulduğunda var. O zaman İmar Kanunu, Kıyı Kenar Mevzuatı'na aykırı bir hareket yapıldı.'' Yaşanan sorunla ilgili firmaya süre verdiklerine dikkati çeken Özsümer, şöyle devam etti: ''Firma en son Tersaneler Genel Müdürlüğünden geminin yerinde tadilatının yapılması için izin aldı. Orada şunu da söylemişler: 'Her ne yaparsanız yapın, geminin motorları sökülmüş, dibine beton dökülmüş, sabitlenmiş, kesinlikle onay alamaz'. Bu gemi şu anda suya indiğinde direkt batar. Gemiyi eski haline getirmelerini istedik, ama bu da kurtarmıyor. Özel bir izin almak için uğraşıyorlar. 2 ay içinde ya bu gemiyi yasal hale getirecekler ya da biz bu gemiyi söküp atacağız. 'Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor'. Ben bunun kalmasını isterim. Nihayetinde getirilmiş, para verilmiş. İçinde devletin, Yalova'nın 1 milyon 200 bin TL'si var. Ortada karışık bir durum var. Bir deli kuyuya taş atmış çıkarmaya çalışıyoruz.'' -İNKILAP VAPURU- Dünyanın son dört buharlı gemisinden biri olarak bilinen tarihi vapur, 1961 yılında İskoçya'nın Glasgow kentinde inşa edildi. O tarihten sonra İstanbul Boğazı'nda şehir hatları vapuru olarak çalışan İnkılap Vapuru'nun adı İstanbul ile özdeşleşti. 2009 yılında İDO'dan satın alınarak Yalova'ya getirilen tarihi vapurda başlatılan restorasyon işlemleri belediye yönetiminin değişmesi ve firmaya olan borçlar nedeniyle durdu. Yeniden yapılan ihaleyi kazanan Atalaylar firması, vapurun üzerine kat çıkınca belediye tarafından çalışmalar durdurulmuştu.