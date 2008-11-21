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İnkar ettiler ama...

Süreyya Yalçın'la evliyken adı Irmak Atuk'la anılan Önder Bekensir, haberleri hep inkar etti.

21 Kasım 2008 02:00

Süreyya Yalçın'la evliyken adı Irmak Atuk'la anılan Önder Bekensir, haberleri hep inkar etti.

Ancak Önder, Irmak'la önceki gece böyle görüntülendi.. Yaklaşık 4 ay önce sosyetik güzel Süreyya Yalçın'la sürpriz bir evlilik yapan Önder Bekensir, aynı hızla da boşanmıştı. Ancak henüz Süreyya ile evliyken güzel manken Irmak Atuk'la aşk yaşadığı söylenen Bekensir, bu haberleri her defasında yalanladı. Irmak da, "Önder, sadece arkadaşım" diyerek bu ilişkinin mümkün olmadığını dile getirmişti.

Büyük panik yaşadılar

Ancak yalancıların mumu çabuk söndü! Geçtiğimiz hafta Süreyya Yalçın'dan resmi olarak boşanan Önder Bekensir, Irmak Atuk'la birlikte Taksim'deki Heaven isimli gece kulübünde eğlendi. Sabahın ilk ışıklarına doğru mekandan ayrılan ünlü çifti Takvim muhabiri tarafından görüntülendi. Bir anda paniğe kapılan ikili, hızla uzaklaştı.




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