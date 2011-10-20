-İniş yaparken pistten çıktı SİVAS (A.A) - 20.10.2011 - Sivas'ta Türk Hava Kurumu'na ait Cessna tipi bir uçağın Nuri Demirağ Havaalanı'na iniş yaparken pist dışına çıktığı, uçaktaki 2 personelin yara almadan kurtulduğu bildirildi. Gökyüzünden fotoğraf çekimi ve harita çalışmalarında kullanılan uçak, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Pistin yaklaşık 150-200 metre dışına inen uçaktaki 2 personelin yara almadan kurtulduğu belirtildi. Uçağın havacılık teriminde ''rule kaçırması'' olarak bilinen durumu yaşadığı ifade edildi.