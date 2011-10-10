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İniş takımı kırılan uçak pistte sürüklendi ANTALYA (A.A)

10 Ekim 2011 18:13

-İniş takımı kırılan uçak pistte sürüklendi ANTALYA (A.A) - 10.10.2011 - Almanya-Antalya seferini yapan yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na inişi sırasında sağ iniş takımının kırılması nedeniyle pistte sürüklendi.  Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, Almanya-Antalya seferini yapan Sky Havayolları'na ait uçağın, havalimanına inişi sırasında sağ iniş takımının kırıldığını kaydetti. Uçağın pistte sağ motor üzerine yatarak bir süre sürüklendiğini belirten Yavuz, ''Uçak şu anda pistte duruyor. Yaralanan yok. Uçaktaki 156 yolcunun tamamı bagajlarıyla birlikte tahliye edildi'' dedi. Uçağın pistten çekilmesi için İstanbul'dan teknik ekip beklendiğini ifade eden Yavuz, kazanın hava trafiğini etkilenmediğini belirterek, ''Havaalanındaki iniş kalkışlarda problem yok. Her şey normal seyrinde devam ediyor'' diye konuştu.

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