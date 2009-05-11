Iniesta Kral Kupası finalinde yok



Barcelona'nın Villarreal ile 3-3 berabere kaldığı maçta sakatlanan Iniesta'nın çarşamba günü Athletic Bilbao ile oynanacak Kral Kupası finalinde forma giyemeyeceği açıklandı.



İspanya La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona'da yıldız futbolcu Andres İniesta sakatlandı.



La Liga'da Villarreal ile 3-3 berabere kalan Barcelona'da gelecek haftalara ertelenen şampiyonluktan daha çok İniesta'nın sakatlığı üzüntü yarattı.



İniesta'nın çarşamba günü oynanacak Barcelona-Athletic Bilbao Kral Kupası final maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

