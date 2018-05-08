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Spor

Iniesta, eski Aslan'ın takım arkadaşı oluyor

Tecrübeli futbolcunun Çin kulübüne transferi yattı

08 Mayıs 2018 14:01

Çin Kulübü Çong King Lifan'ın son anda transferinden vazgeçtiği Barcelona efsanesi Andres Iniesta, Japonya yolunda.

Andres Iniesta, Lukas Podolski ile takım arkadaşı oluyor. Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Iniesta'nın Çin Ligi ekiplerinden Çong King Lifan'a transfer olması bekleniyordu. Ancak Çin ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu transferi gerçekleştirebilecek finansal konumda olmadığını duyurdu.

Bunun üzerine Iniesta'nın, Japonya ligi ekiplerinden Vissel Kobe'ye transferi gündeme geldi. Vissel Kobe'nin sahibi aynı zamanda, Katalan ekibinin marka sponsorunun da yönetim kurulu başkanı. Eski Galatasaraylı Lukas Podolski de halen Vissel Kobe forması giyiyor. İspanyol basınına göre Iniesta'nın bu transferden dolayı herhangi bir maddi kaybı olmayacak. Iniesta'nın, yıllığı 25 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmenin altına imza atacağı belirtiliyor.

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