İngiltere'yi tilkiler bastı

T24-

Sadece Londra çevresinde 10 binden fazla tilki yaşadığını belirten yetkililer, özellikle bahçe kapılarının açık bırakılmaması gerektiğine, tilkilerin aç olduklarında insanlara saldırabildiğine dikkati çekiyor.





Bugünkü gazeteler, ikiz bebeklerin tilkinin saldırısına uğraması haberine geniş yer verdi. Daily Mail ve Daily Express gibi gazetelerde haber manşetten yayımlanırken Isabella ve Lola Koupparis adlı bebeklerden birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.





"Korku filmi gibi tilki saldırısı" manşetini atan Daily Express gazetesi, anne Pauline Koupparis'e dayanarak, bebekleri uyurken tilkinin açık kalan bahçe kapısından girerek saldırdığını ve birini bacağından diğerini ise yüzünden ısırdığını verdi.





Doğu Londra'daki tilki saldırısından önce, bölge halkının tilki sayısındaki artışı belediyeye bildirmesine karşın gerekli önlemlerin alınmadığı eleştirileri de gazetelerde yer aldı ve polisin bölge sakinlerine pencere ve kapılarını kapalı tutmaları uyarısında bulunduğuna dikkat çekildi.





Daily Mail gazetesi de gözyaşları içindeki annenin fotoğrafına sayfalarında yer vererek, belediyenin, saldırının ardından Koupparislerin evinin bahçesine kapan kurduğunu belirtti.