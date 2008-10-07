İngiltere'yi reddetmiş





Serie A takımlarından Inter'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, İngiliz milli takımından ciddi bir teklif aldığını açıkladı. Mourinho, her hafta takımının başında maça çıkmak arzusuyla teklifi reddettiğini söyledi.





Chelsea'yi, iki kez üst üste Premier Lig şampiyonluğuna taşımasına karşın, Avrupa'da istenilen başarıları bir türlü elde edemeyen Jose Mourinho, yeni takımı Inter'de başarı peşinde...



Portekizli teknik adam, Chelsea'dan ayrıldıktan sonra birçok takımdan cazip teklifler aldığını açıkladı.



Mourinho'ya göre, bu tekliflerin en cazibi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan geldi. İngiltere Milli Takımı'nın başına geçmesi önerilen Portekizli teknik adam, hem prestiji hem de daha önce İngiltere'de çalışmış olması nedeniyle teklifi ciddi olarak düşündüğünü, ancak sürekli aktif olamayacağı için reddettiğini söyledi.



Mourinho'dan ret yanıtı alınmasından sonra, İngiltere Milli Takımı’nın başına Fabio Capello getirilmişti.

