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Dünya

İngiltere'yi karıştıran poz

İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı'nın eşi Sally Bercow'un üzerinde çarşafla bir gazeteye verdiği poz tartışma yarattı.

05 Şubat 2011 02:00

T24 - İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı'nın eşi Sally Bercow'un üzerinde çarşafla bir gazeteye verdiği poz tartışma yarattı.

Avam Kamarası Başkanı John Belcow'un eşi Sally Bercow, Evening Standard adlı gazetede yayınlanan fotoğrafta, bir otel odasında çarşafa sarınmış olarak poz verdi. Bercow'un öünde durduğu pencereden, eşinin başkanlık ettiği parlamento binası görülüyor.

Sally Bercow, bu fotoğrafın eşlik ettiği röportajda, eşinin 2009'da bu göreve gelmesiyle hayatlarının nasıl değiştiğini de anlattı.

İktidarın afrodizyak bir etkisi olduğunu belirten Sally Bercow, başkan olduktan sonra, kadınların eşi John Bercow'a daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

Bercow, "Ama kıskanmıyorum, çünkü erkekler de benimle daha fazla ilgileniyor" diye konuştu.

Sally Bercow, parlamentonun vakarına uygun hareket etmemekle, kendini İngiliz siyasetinin "First Lady"si sanmakla eleştirildi.

O pozu vermeye ikna olmasının "aptalca" olduğunu söyleyen Bercow, ancak kötü bir niyeti olmadığını, bunun "eğlenceli" olacağını düşündüğünü de dile getirdi.

Fotoğrafın “oldukça estetik” olduğunu savunan Sally Bercow, olayın bu kadar büyümesine şaşırdığını söyledi.

Bercow, tepkileri “Bir karış çarşafta fırtına koparılması" olarak nitelendirdi.


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