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Dünya

İngiltere'nin yeni kabinesi AB karşıtı

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın açıkladığı yeni kabinede kadın sayısının artışı dikkat çekti

16 Temmuz 2014 19:51

David Cameron'ın Dışişleri Bakanlığı'na AB karşıtı eski savunma bakanı Philip Hammond'a emanet etmesi İngiltere'nin AB'den ayrılması konusunda önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

 

İşçi Partisi'nden Gölge Kabine Bakanı Michael Dugher, "Artık İngiltere'nin dış siyasetine bizi AB'den çıkarmak isteyen biri yön verecek. Muhafazakarlar Britanya'ya yönelik tüm iş ve işgücü tehditlerine rağmen AB'den çekiliyorlar. Bu değişim Cameron'ın kendi mukaddes sağ kanadı karşısında ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor" dedi.

 

'Ilımlılar katledildi'

 

Ana muhalefetteki İşçi Partisi kabineye AB karşıtı bakanların getirilmesini eleştirip bunu "Ilımlıların katledilmesi" olarak değerlendiriyor. 

Cameron, görevi bırakan eski Dışişleri Bakanı Hague'in ardından "Muhafazakar Parti'de bir kuşağa öncülük eden ışıklardandı" dedi.

Mayıs 2015'teki seçimler öncesi partiye yeni bir soluk getirmesi amacıyla düzenlenen değişiklikte, Muhafazakar Parti'ye 1997-2001 arası liderlik de eden Hague, Oscar ödüllü aktris ve Birleşmiş Milletlerin iyi niyet elçisi Angelina Jolie ile birlikte "Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddeti Önleme" platformuna eşbaşkanlık yapıyor.

 

Yeni kabinede daha fazla kadın var

 

İngiliz gazetelerinin 'mat, erkek ve bayat' ifadeleriyle eleştirdiği kabinede yeni değişikliklerle kadınlara daha çok bakanlık verildi. Ancak Cameron kabinenin üçte birinin kadın olacağı yönündeki sözünü tutamadı.

Siyaset uzmanı Janan Ganesh bunu, "Cameron, kadın seçmenlere Muhafazakar Parti'nin kadınlara kapalı olmadığı mesajını veriyor" sözleriyle yorumladı.

 

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