İngiltere'nin ticaret açığında büyük artış

İngiltere'nin ticaret açığı Nisan ayında büyük artış göstererek son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Otomobil ve kimyasal maddeler ihracatındaki düşüşün buna neden olduğu belirtiliyor.

Resmi rakamlara göre Mart ayında 3 milyar sterlin olan ticaret açığı, Nisan'da 4,4 milyara yükseldi.

İhracatta % 8,6 oranındaki düşüşün büyük bölümü genel olarak diğer Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın azalmasından kaynaklandı.

Uzmanlar bu düşüşün İngiltere ekonomisinde süregelen zayıflığa işaret ettiğini vurguladı.

IHS Global Insight'ın Avrupa ve İngiltere baş ekonomisti Howard Archer, "Nisan ayında ticaret açığının artması ve inşaat sektöründeki hayal kırıcı sonuçlar nedeniyle İngiltere ekonomisinin ikinci çeyrekte daha fazla daralmasını engelleme fırsatı elden gidiyor" dedi.

Resmi rakamlara göre, toplam mal ticaretindeki açık Mart ayında 8,7 milyar sterlin iken Nisan'da 10,1 milyara çıktı.

Hizmet sektöründe ise ticaret fazlası küçük bir düşüşle Nisan ayında 5,7 milyar sterlin olarak gerçekleşti.

Commerzbank'tan Peter Dixon son rakamların İngiliz ekonomisinin zayıflığına ilişkin kanıları güçlendirdiğini belirtti.

Dixon, bu verilerin Euro Bölgesi krizinin ihracat üzerindeki olumsuz etkilerinin arttığını gösterdiğini belirterek bunun ikinci çeyrekte gayri safi milli hasıla verilerini de etkileyeceğini vurguladı.