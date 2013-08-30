İngiltere'nin ret kararı sonrası ABD'nin adımı ne olur?

ABD İngiliz milletvekillerinin askeri müdahale önergesini reddetmesi sonrası Suriye kriziyle ilgili olarak "çıkarlarına en uygun şekilde" hareket edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ABD Başkanı Barack Obama'nın "ABD'nin çıkarları için en iyi olan seçeneğe göre bir karar vereceği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Kimyasal silahlar konusunda uluslararası normlara aykırı davranan ülkelerin sorumlu tutulması gerekir" denildi.

Washington Suriye hükümetini kimyasal silah kullanmakla suçlarken Şam yönetimi bu iddiayı reddediyor.

ABD'nin en yakın müttefiki olan İngiltere'de parlamentonun beklenmedik kararı sonrası ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Suriye krizinde beraber hareket etmeye gönüllü ülkelerden oluşacak uluslararası bir koalisyon oluşturma arayışına devam edeceklerini söyledi.

ABD Kongresi'nin ileri gelenlerine Suriye'ye olası askeri müdahale konusunda verilen bir istihbarat brifinginde Dışişleri Bakanı John Kerry de Washington'ın diğerlerinin dış politikalarına bağlı kalamayacağını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun önde gelen Demokrat üyesi Eliot Engel, brifing sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Obama yönetiminden yetkililerin "kimyasal silah kullanıldığına ve bunun kasti olarak Esad rejimi tarafından yapıldığına şüpheleri olmadığını söylediklerini" anlattı.

Engel'in aktardığına göre yetkililer, "ABD'nin elinde üst düzey Suriyeli yetkililer arasındaki görüşmelerden ele geçirilen kayıtlar olduğunu da" söyledi.

New York Times da konuya ilişkin haberinde aynı yetkililerin gizli kayıtlarda 'Suriyeli yetkililerden birini kimyasal saldırının planlanandan çok daha yıkıcı sonuçları olduğunu ifade ederken duydukları" yolundaki sözleri aktardı.

21 Ağustos'ta Şam'ın eteklerindeki Guta bölgesinde kimyasal silahla düzenlendiği düşünülen saldırıda en az 355 kişinin öldüğü belirtiliyor.

(BBC Türkçe)