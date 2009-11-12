İngiltere'nin Kıbrıs vaadi

T24 - İngiltere'nin Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varılması ve sorunun çözülmesi durumunda, adadaki üs topraklarının yarısını "Birleşik Kıbrıs'a" devretmeye hazır olduğu duyuruldu.



Ülkenin Dışişleri Bakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Bu teklif, İngiltere'nin Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varılmasına verdiği önemini göstermektedir ve İngiltere'nin bir anlaşmaya varılması için iki lidere de verdiği destek konusundaki istekliliği ortaya koymaktadır."



İngiltere'nin adada bir anlaşmanın yine ada halkı tarafından sağlanabileceği, uluslararası toplumun etkisiyle sağlanamayacağı görüşünü her zaman net ve açık bir şekilde ortaya koyduğu kaydedilerek, askeri üs topraklarıyla ilgili teklifin Kıbrıs sorunun çözümüne bağlı olduğu belirtildi.



Başbakan Gordon Brown'un konuya ilişkin sözlerine de yer verilen açıklamada, Brown'un şunları söylediği kaydedildi:



"(Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris) Hristofyas'ı bugün Londra'da kabul etmekten ve Kıbrıs sorununu konuşma fırsatı bulmaktan büyük memnuniyet duydum. Çözüm müzakereleri için kritik bir zamandır. Her iki Kıbrıslı lider de görüşmelerde gelinen nokta konusunda büyük bir kararlılık ve yüreklilik göstermiştir ve ben bugün Hristofyas'ı bu önemli fırsattan yararlanmaya ve konuyu tüm Kıbrıslılar yararına çözmeye çağırdım."



Açıklamada ayrıca, Brown'un şu sözlerine yer verildi: "Müzakerelere destek için işaret olarak, Kıbrıs'ta bir çözüm durumunda, İngiltere'nin BM'ye, adadaki askeri üs alanlarından yaklaşık yüzde 50'sini Birleşik Kıbrıs'a sunmayı teklif ettiğini teyit edebilirim. Bu toprakla ilgili ne yapılması gerektiği iki liderin müzakerelerine bağlıdır."



'Tarih yazabilirsiniz, cesur olun'



Brown'un ayrıca, bu toprakların devrinin, üslerin işleyişine aykırı bir etkisinin olmayacağını söylediği bildirildi. Başbakan Brown'un bugün Kıbrıslı liderlere mesajının "Tarih yazabilirsiniz. Cesur olun. Birleşik Krallık sizi destekliyor" olduğu da kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, söz konusu teklifin BM'ye dün yapıldığı ve 45 milkarelik (116,5 kilometrekarelik) bir alanı kapsadığı belirtildi. Brown'un bugün Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la görüştüğü, Birleşik Krallığın Avrupa Bakanı Chris Bryant'ın da bu ay içinde Kıbrıs'a gideceği duyuruldu.



Kıbrıs'ta Birleşik Krallık egemenliğindeki yaklaşık 255 kilometrekarelik Dikelya ve Akrotiri bölgeleri, bu ülkenin askeri üsleri olarak kullanılıyor.



Hristofyas: İngiltere'nin önerisi olumlu



Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitiris Hristofyas, İngiltere'nin Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması şartıyla Ada'daki üs topraklarının yarısına yakınını geri verme önerisini, Rum hükümetinin ''olumlu bir katkı olarak gördüğünü'' söyledi.



İngiltere Başbakanı Gordon Brown, dün akşam Londra'da, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile görüştü.



Rum radyosunun haberine göre, 45 dakika süren görüşmeden sonra açıklama yapan Hristofyas, İngiltere'nin Kıbrıs'taki üsleriyle ilgili önerisini, Rum hükümetinin olumlu gördüğünü ifade etti.



Rum yönetimi ile İngiltere arasında Haziran 2008'de imzalanan mutabakat zaptını hatırlatan Hristofyas, İngiltere'nin bu anlaşma doğrultusunda, kalıcı ve çalışabilir çözüm çabalarına katkıda bulunmasını beklediklerini söyledi.



Görüşmeden memnun olduğunu ifade eden Başbakan Gordon Brown da Hristofyas'ın, müzakerelerde ilerleme sağlanmasında çok büyük cesaret ve kararlılık gösterdiğini belirtti.



Kıbrıs sorununa çözüm bulma fırsatının değerlendirilmesini isteyen Brown, çözümün ''Kıbrıslılar'' tarafından bulunması ve ''Kıbrıslılar'' için olması gerektiğini söyledi.

