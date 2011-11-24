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Dünya

İngiltere'nin desteğini takdirle karşılıyoruz LONDRA (A.A)

24 Kasım 2011 10:41

-İngiltere'nin desteğini takdirle karşılıyoruz LONDRA (A.A) - 24.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, İngiltere'nin başkenti Londra'nın finans merkezinden sorumlu temsilcisi Lord City Belediye Başkanı'nın onurlarına verdiği resmi akşam yemeğine katıldı. Gül ve eşinin tören alanına araçla girişinin ardından, İstiklal Marşı kraliyet bandosu tarafından çalındı. Tören komutanı Cumhurbaşkanını Türkçe olarak tören kıtasını denetlemeye davet ederek, "Topçu bölüğü şeref kıtası, teftişe hazırdır komutanım" dedi. Gül daha sonra tören kıtasını denetledi ve şeref defterini imzaladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yılda iki katına çıkartılmasının hedeflendiğini ifade eden Gül, konuşmasında Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ve ekonomik rakamlara değindi. Gül, Türk ekonomisinde son yıllardaki başarıyı vurgulayarak, İstanbul'u bölgesel ve küresel finans merkezi yapmayı hedeflediklerini, İngiltere'nin bu yöndeki desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

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