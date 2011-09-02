-İngiltere'den uzlaşma çağrısı LONDRA (A.A) - 02.09.2011 - İngiltere, Türkiye ile İsrail'i uzlaşma sağlamaya çağırdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, A.A'ya yaptığı açıklamada, raporun detaylarını incelemekte olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "İngiltere, BM Genel Sekreteri'nin bir soruşturma paneli oluşturmasını destekledi. Bu panelin Gazze filo olayıyla ilgili sorunun çözülmesinde, araştırılmasında ve gelecekte benzer bir olayın yaşanmasının önlenmesinde çok önemli bir rol oynadığı konusunda İngiltere başından beri açıktı. Şu anda raporun detaylarına bakıyoruz ve tüm beklentiyi karşıladığına katkı sağladığını umuyoruz. Her iki tarafı da çabalarını yenileyerek, uzlaşma sağlayacak bir paket bulmaya çağırıyoruz."