İngiltere'den Türkiye'ye askeri işbirliği teklifi

İngiltere'nin, Türkiye'ye silah satışını askıya alan Almanya’nın yerini doldurmak istediği belirtildi.

Türk ve İngiliz savunma firma temsilcileri, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nde verdiği resepsiyonda bir araya geldi. İngiltere Genelkurmay Yardımcısı Orgeneral Gordon Messenger’ın da katıldığı resepsiyonda, İngiltere'nin Türkiye'ye askeri eğitim konusunda işbirliği önerdiği bildirildi.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre; resepsiyonda özellikle Türkiye’nin savunma sektöründeki ticari ortaklarından Almanya’da bazı yetkililerin dillendirmeye başladığı ‘silah ambargosu’na yönelik farklı bir açılım geliştirildi. Türkiye’nin üretmek istediği yerli uçağın motoru için aktif olarak devreye giren İngiliz hükümeti, son dönemdeki gelişmelerle diğer ülkelerden doğacak boşluğa da aday olduğunu gösterdi.

Çelik, resepsiyonu sosyal medya hesabından, "Londra Büyükelçiliğimizde savunma sanayi sektörü temsilcilerimizle resepsiyonda bir araya geldik" mesajıyla paylaşırken; İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, “Savunma sanayii sektöründe işbirliğimiz daha da iyileşiyor” dedi.

Altay’a yeni motor mu?

Kulislere yansıyan bilgiye göre, İngiltere’nin yönlendirmesiyle Challenger 2 tankının güç grubu (motor ve transmisyon) üreticisi Caterpillar-Avrupa/ Perkins, Türkiye’de Altay güç grubu için sunum yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’den gelen tüm önemli silahlı silah taleplerini askıya aldıklarını açıklamış, Başbakan Angela Merkel, Türkiye’ye silah satışının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu söylemişti.