-İNGİLTERE'DEN RAHMİ KOÇ'A YÜKSEK ONUR UNVANI İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - İngiltere Büyükelçiliği, uzun yıllardır İngiltere-Türkiye ilişkilerine ''seçkin'' katkılarından ötürü Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un İngiltere'nin yüksek onur unvanı olan ''Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE)-Britanya İmparatorluğu (onursal) Mükemmeliyet Önderliği'' nişanı ile onurlandırıldığını açıkladı. Koç Holding'den yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin yüksek onur unvanı olarak gösterilen ''Commander of the Most Excellent Order of the British Empire'' nişanının bu yıl içerisinde düzenlenecek tören ile Rahmi Koç'a takdim edileceği bildirildi. İngiltere Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ''Commander of the Most Excellent Order of the British Empire'' nişanının ilk kez 1917 yılında Birleşik Krallık Hükümdarı V. George tarafından verilen bir şövalyelik nişanı olduğu belirtildi. Açıklamada, ödüle ilişkin ''CBE nişanı yüksek profili ve rolü ile faaliyet gösterdiği alanlarda tüm dünya için örnek teşkil eden kişilere takdim edilmektedir'' ifadesine yer verildi. Birleşik Krallık Büyükelçisi David Reddaway, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in doğum günü kutlamalarıyla eş zamanlı verilen nişanın Türkiye ve İngiltere ilişkilerine uzun yıllar boyunca yaptığı ''değerli'' katkılardan ötürü Koç'a verildiğini açıkladı. ''Most Excellent Order of the British Empire'' ödülünün ''Knight and Dame Grand Cross (GBE)'', ''Knight and Dame Commander (KBE/DBE)'', ''Commander (CBE)'', ''Officer (OBE)'' ve ''Member (MBE)'' olmak üzere beş kategoriden oluştuğu, verilen ödüllerin sivil ve askeri olmak üzere ikiye ayrıldığı belirtildi.