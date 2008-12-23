İngiltere'den PKK'ya ağır darbe

PKK'nın cephane kamyonu araç ele geçirildi

Londra'da, terör örgütünün kontrolündeki bazı derneklere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgüt mensubunun gözaltına alındığı bildirildi.İngiliz güvenlik güçleri, Londra'da faaliyet gösteren terör örgütünün kontrolündeki bazı derneklere yönelik operasyonlar düzenledi. Dün gece düzenlenen operasyonlarda, derneklerde aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında, aralarında bir dernek yöneticisinin de bulunduğu çok sayıda örgüt yandaşı gözaltına alındı.İngiliz polisinin, terör yasalarına dayanarak gerçekleştirdiği belirtilen operasyonlarda, terör örgütünün finansman ve kadro temini amacıyla yararlandığı derneklerin yanı sıra, dernek yönetici ve üyelerinin evleri ve araçlarında da geniş çaplı arama yapıldığı ve çok sayıda örgütsel dokümana el konulduğu kaydedildi.Operasyonlarda gözaltına alınan örgüt yandaşlarının sorgulamalarının devam ettiği bildirildi. Terör yasası kapsamında ''terör örgütüne üye olmak'', ''terör örgütüne finansman veya kadro temininde bulunmak'', ''terör örgütü propagandası yapmak'' gibi suçlardan gözaltına alınan kişilerin hapis cezasına çarptırılabileceği, bazılarının da sınır dışı edilerek cezalandırılabilecekleri belirtildi.Terör yasası kapsamında PKK'yı tüm isimleri ile yasaklayan İngiltere, gösterilerde terör örgütünün sembollerinin taşınmasına veya örgüt lehine slogan atılmasına izin vermiyor.Geçtiğimiz aylarda terör örgütünün İngiltere sorumlusu olarak faaliyet gösteren ''Dr.Hüseyin'' kod adlı Selman Bozkur yakalanarak, sınır dışı edilmişti.İngiliz Güvenlik Servisi (MI-5) tarafından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak sınır dışı edilen terör örgütünün İngiltere sorumlusu Selman Bozkur'un, terör örgütünün, İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerindeki finans faaliyetlerinden de sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı. Selman Bozkur'un mal varlığına İngiliz Hazine Bakanlığı tarafından el konulması, terör örgütünün; uyuşturucu, insan ticareti, silah kaçakçılığı, kara para aklama ve sahtecilik gibi organize suç faaliyetlerinden elde ettiği önemli miktardaki finans kaynağına ciddi bir darbe olarak nitelendirilmişti.Avrupa Birliği ülkelerine terörizmle mücadelede ''birlik olunması ve terör örgütlerinin finansman kaynaklarının kurutulması ile ilgili Birleşmiş Milletlerin 1373 sayılı Kararı'nın uygulanması'' yönünde çağrıda bulunan İngiltere, PKK'yı ve örgütün kullandığı diğer isimler olan KADEK, KONGRA-GEL ve TAK'ı (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) 14 Ağustos 2006 tarihi itibarıyla yasaklamıştı.