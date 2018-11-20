İngiltere'den Kaşıkçı açıklaması: Küresel bir yaptırımı araştırıyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "AB üyesi ortaklarımız ile böyle vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından, yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin hesabının sorulması gerektiği konusundaki net tavrını sürdürdüğü vurgulandı.

"İngiltere'nin ve müttefiklerinin atacağı adımlar iki şeye bağlı olacak" ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlki, Suudi Arabistan’ın yapacağı nihai açıklamanın inandırıcılığı, ikincisi de böyle korkunç bir olayın asla tekrarlanamayacağına emin olmamızdır. AB üyesi ortaklarımız ile böyle vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz."

Açıklamada, İngiltere'nin herhangi bir karara varmadan önce Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmanın sonucunu bekleyeceği vurgulandı.

Suudi Arabistan'a yönelik geniş bir yaptırım uygulamak konusunda Almanya önce cinayet ile bağlantılı 18 kişiye Schengen ülkelerine giriş yasağı getirmiş ardından anlaşma imzalanan teslimatlar dahil ülkeye bütün silah satışlarını durdurmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız" açıklamasında bulunmuştu. Türkiye konuya ilişkin henüz bir yaptırım kararı almazken, uluslararası soruşturma çağrısını sıklıkla yineliyor.



