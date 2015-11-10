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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere'den AB'ye rest

İngiltere Başbakanı David Cameron, AB'nin reform talepleri kabul edilmediği takdirde Birlik üyeliğinin devamını halk oylamasına sunacaklarını açıkladı.

10 Kasım 2015 19:36

İngiltere Başbakanı David Cameron, Avrupa Birliği (AB) ile ülkesi arasındaki ilişkilerin
yeniden düzenlenmesi için hazırladığı önerileri AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a
iletti. Cameron, AB ülkeleri arasındaki dolaşım serbestliğinin kısıtlanmasını ve üye
devletlere daha fazla yetki verilmesini talep ediyor.

Cameron, "Her problemin daha
fazla Avrupa ile çözülemeyeceğini, bazen daha az
Avrupa ile daha iyi sonuçlar alınabileceğini" ifade etti. Cameron seçim kampanyası
sırasında, İngiltere ile AB arasındaki görüşmelerin tamamlanacağı 2017 yılının
sonunda AB üyeliğinin devamının referandumla karar bağlanacağını vadetmişti.

İngiltere hükümeti serbest dolaşımın yeni AB üyesi ülkeler için geçerli olmamasını,
yeni üyelerin ekonomik durumunun İngiltere ile uyumlu olması şartına bağlanması
gerektiğini savunuyor. İngilizler diğer AB ülkelerinden İngiltere'ye göçü de daha sıkı
denetlemek istiyor.

Cameron'ın serbest dolaşımı sınırlama planları Almanya Başbakanı Angela Merkel'in
görüşlerine ters düşüyor. Merkel ekim ayında İngiltere Başbakanı ile görüşmesinin
ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki bütünleşmenin serbest dolaşım
ve
ayrımcılık yapmama gibi prensiplerinin AB reformları ile ilgili müzakerelerde pazarlık
konusu yapılamayacağını" söylemişti.

"Ayrılalım denirse, AB'den ayrılırız"

David Cameron ülkesinin AB'nin derinlemesine bütünleşme sürecinde yer
almayacağını ve ortaklarından daha sıkı işbirliğine katılma zorunluluğunda
olmadıklarına dair yazılı taahhüt isteyeceğini kaydetti.

Aynı zamanda ortak pozisyonu savunan AB ülkelerinin parlamentolarına veto hakkı
tanınmasını da talep eden İngiltere Başbakanı Cameron, Avrupa hukukunun farklı
görüşteki milli parlamentolar tarafından reddedilebilmesi prensibini savundu.

Reform önerilerinin yeniden değerlendirilmesinin ya da ikinci bir referanduma
gidilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan David Cameron, “Halk oylamasından
AB'den ayrılalım kararı çıkarsa, ayrılırız” dedi. Başbakan referandum için kesin tarih
vermedi. İngiltere'nin AB üyeliğinin akıbetini belirleyecek olan halkoylamasının
önümüzdeki yıl yapılacağı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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