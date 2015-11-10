İngiltere'den AB'ye rest

İngiltere Başbakanı David Cameron, Avrupa Birliği (AB) ile ülkesi arasındaki ilişkilerin

yeniden düzenlenmesi için hazırladığı önerileri AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a

iletti. Cameron, AB ülkeleri arasındaki dolaşım serbestliğinin kısıtlanmasını ve üye

devletlere daha fazla yetki verilmesini talep ediyor.

Cameron, "Her problemin daha

fazla Avrupa ile çözülemeyeceğini, bazen daha az

Avrupa ile daha iyi sonuçlar alınabileceğini" ifade etti. Cameron seçim kampanyası

sırasında, İngiltere ile AB arasındaki görüşmelerin tamamlanacağı 2017 yılının

sonunda AB üyeliğinin devamının referandumla karar bağlanacağını vadetmişti.

İngiltere hükümeti serbest dolaşımın yeni AB üyesi ülkeler için geçerli olmamasını,

yeni üyelerin ekonomik durumunun İngiltere ile uyumlu olması şartına bağlanması

gerektiğini savunuyor. İngilizler diğer AB ülkelerinden İngiltere'ye göçü de daha sıkı

denetlemek istiyor.

Cameron'ın serbest dolaşımı sınırlama planları Almanya Başbakanı Angela Merkel'in

görüşlerine ters düşüyor. Merkel ekim ayında İngiltere Başbakanı ile görüşmesinin

ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki bütünleşmenin serbest dolaşım

ve

ayrımcılık yapmama gibi prensiplerinin AB reformları ile ilgili müzakerelerde pazarlık

konusu yapılamayacağını" söylemişti.

"Ayrılalım denirse, AB'den ayrılırız"

David Cameron ülkesinin AB'nin derinlemesine bütünleşme sürecinde yer

almayacağını ve ortaklarından daha sıkı işbirliğine katılma zorunluluğunda

olmadıklarına dair yazılı taahhüt isteyeceğini kaydetti.

Aynı zamanda ortak pozisyonu savunan AB ülkelerinin parlamentolarına veto hakkı

tanınmasını da talep eden İngiltere Başbakanı Cameron, Avrupa hukukunun farklı

görüşteki milli parlamentolar tarafından reddedilebilmesi prensibini savundu.

Reform önerilerinin yeniden değerlendirilmesinin ya da ikinci bir referanduma

gidilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan David Cameron, “Halk oylamasından

AB'den ayrılalım kararı çıkarsa, ayrılırız” dedi. Başbakan referandum için kesin tarih

vermedi. İngiltere'nin AB üyeliğinin akıbetini belirleyecek olan halkoylamasının

önümüzdeki yıl yapılacağı tahmin ediliyor.