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Dünya

İngiltere’den AB’ye komisyon başkanı uyarısı

AB üyesi ülkelerin liderleri bugün yeni AB komisyon başkanını belirleyecekleri toplantı öncesi İngiltere başbakanı Cameron, Juncker’in seçilmesine açıkça karşı çıktı

27 Haziran 2014 14:57

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyonu Başkanlığı görevine getirilecek ismi belirleyecek. Toplantıda büyük bir olasılıkla Lüksemburg eski Başbakanı Jean-Claude Juncker'ın aday göstermesi bekleniyor.

İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan Nicholas Watt ve Ian Traynor imzalı makaleye göre, İngiltere Başbakanı David Cameron Junker’in adaylığına açıkça karşı çıkıyor ve bu konuda desteğini alabildiği tek ülke Macaristan

Makalede, İngiliz lider Cameron’un Junker’in AB Komisyonu Başkanlığına atanması durumunda İngiltere’nin AB’den çıkabileceği sinyalleri verebileceği iddia edildi.

David Cameron’un Juncker ismine açıkça karşı çıktığına dikkat çekilen yazıda, Cameron’un “O yanlış bir isim yanlış bir yaklaşım” sözlerine yer verildi. Cameron Junker hakkında, “Junker’in seçilmesi Avrupa için yanlış bir yaklaşım olur. Juncker, reformun sesi ve AB’nin değişimi gibi konularda sıkıntı yaşar” dedi.    

 

İngiltere AB’den çıkabilir

 

İngiltere Başbakanı Cameron, 2015'teki İngiltere seçimlerini kazanması halinde, ülkesinin AB üyeliğini gözden geçirmeye ve üyeliği 2017 yılında referanduma götürmeye kararlı gözüküyor. Cameron, BBC’ye verdiği mülakatta Juncker’in olası başkanlığının yalnızca İngiltere için değil aynı zamanda AB içinde olumsuz neticeler doğuracağı görüşünde.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun görev süresi Ekim ayı sonunda doluyor. Junker, geçen ay yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde en çok oyu olan merkez sağ Avrupa Halk Partisi tarafından aday gösterilmişti. Juncker’in AB Komisyonu Başkanlığı seçiminde başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB üyesi ülkelerin çoğunluğundan destek görmesi bekleniyor

Kaynak: Guardian, BBC

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